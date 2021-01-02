مقتل واصابة 10 اشخاص في مدينة الحديدة اليمنية استهدف صالة افراح

2021/01/02 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت خمس نساء وأصيب سبعة أشخاص آخرين بينهم أطفال في حصيلة أولية جراء قصف بقذيفة استهدفت صالة أفراح في جنوب مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين مساء الجمعة وفق مصادر حكومية.وبحسب ناشطين في الحديدة فإن القذيفة سقطت في صالة الافراح … Readmore

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