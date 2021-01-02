المالية النيابية تطلب زيارة وفد من اقليم كوردستان لبغداد

2021/01/02 | 12:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في اللجنة المالية النيابية أن حصة اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة للعام الجاري تواجه صعوبات ويجب ان يقوم وفد رفيع المستوى من الاقليم بزيارة العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت 2/1/2021، انه لم يتم بعد تحديد اي موعد للبدء بمناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب، مشيرا الى ان النواب الكورد سيواجهون تحديات ومعوقات في نقاشات مشروع الموازنة في المجلس.

وأضاف ان زيارة وفد من اقليم كوردستان ذو مستوى عال ويمثل اصحاب القرار سيذلل العقبات التي قد يواجهها النواب الكورد في مجلس النواب، مشيرا الى ان ما يجري في المجلس هو ما يجري داخل الكتل السياسية نفسه، وعندما يكون هناك تفاهم على مستوى القيادات الاولى إن التفاهم سينزل الى القيادات الدنيا.

وشدد النائب جمال كوجر على ان الوفد يجب ان يضم اصحاب القرار، بغض النظر عن هل يكون الوفد حكوميا ام سياسيا.

PUKmedia / فائق إيزدي

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