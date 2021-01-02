2021/01/02 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- دعا تحالف سائرون، السبت، إلى الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الاميركية لعدم تحقيقها اية نتائج، مشيرا إلى تدويل قضية اغتيال قادة النصر في حال عدم تحقيق حكومة الكاظمي أي تقدم.وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي، في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، ان “اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون يدعو لالغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أميركا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يدعو لالغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أميركا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يدعو لالغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).