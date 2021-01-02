صحيفة وول ستريت: بغداد وواشنطن حذرتا ايران ببيان شديد اللهجة من شن اي هجوم في المنطقة

2021/01/02 | 12:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن واشنطن وبغداد حذرتا بلهجة شديدة طهران ووكلاؤها في المنطقة من شن أي هجمات صاروخية لاستهداف المصالح الأميركية انتقاما لقاسم سليماني.وبحسب الصحيفة أنه وبعد استهداف السفارة الأميركية بوابل من الصواريخ قبل نحو أسبوعين، … Readmore

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