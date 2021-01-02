ساكو: ما تقوم به الاحزاب السياسية في العراق ابشع مما قامت به الكنيسة في القرون الوسطى

2021/01/02 | 12:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، إن ما تقوم به الأحزاب السياسية في العراق أبشع مما قامت به الكنيسة في القرون الوسطى.ودعا ساكو جميع العراقيين إلى التكاتف والمغفرة فيما بينهم والوقوف مع الدولة بوجه السلاح … Readmore

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