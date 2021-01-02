الكشف عن ملابسات جريمة قتل غامضة في واسط والإيقاع بالجاني (صور)

2021/01/02 | 12:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت مديرية شرطة واسط، السبت، كشفها ملابسات جريمة قتل غامضة في احدى الاراضي الزراعية التابعة للمحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2021) إن "مكافحة إجرام واسط كشفت جريمة قتل غامضة حيث تم الاستخبار عن وجود جثة مرمية في احدى الأراضي الزراعية التابعة لناحية واسط وعلى الفور تم التوجه إلى محل الحادث وتم العثور على جثة المجني عليه وقد أصيب بعيارات نارية".

وأضافت المديرية أنه "بعد التحري وجمع المعلومات تم التعرف على جثة المجني عليه وتم اخذ أقوال شقيقه حيث تبين انه خرج صباحا بعجلته ولم تكن لديه أي عداوة شخصية او مطلوب عشائريا.



إلا انه لم يتم العثور على عجلة المجني عليه".

وتابعت، "من خلال تتبع اثر العجلة والبحث المتواصل من قبل ضباط ومنتسبي مكافحة الإجرام تبين بان الجاني قد انتقل بالعجلة إلى إحدى معارض بيع السيارات في احد المحافظات المجاورة ولأهمية الموضوع تم التوجه الى مكان بيع السيارة وتم التحري والبحث المتواصل وتتبع كاميرات المراقبة للمعارض ومن خلاله تم إلقاء القبض على الجاني بعد استحصال موافقات قاضي التحقيق".

وأكد البيان "اعتراف الجاني صراحة بارتكابه الجريمة وكان الدافع ماليا بغية سرقة عجلته وبيعها، وتم توقيفه وفق المادة 406 ق ع، وسينال جزاءه العادل".

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