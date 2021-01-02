الحكيم يدعو الى توحيد كلمة الشعب بجميع أديانه وقومياته وطوائفه تحت راية الوطن

2021/01/02 | 12:19 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم الى توحيد كلمة الشعب بجميع أديانه وقومياته وطوائفه تحت راية الوطن لدرء الأخطار عنه وإحباط الفتن التي تحيق به.

وقال الحكيم في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة الإنتصار المهندس وسليماني ومرافقيهم : نستذكر الدور الملحمي الكبير والأثر البالغ للشهيدين في مجابهة الإرهاب الظلامي، فحادثة استشهادهما لا زالت تحز في النفوس نظرا لخرق السيادة العراقية و لما يحظيان به من مكانة كبيرة في قلوب محبيهما ليس في بلديهما فحسب وإنما لدى العديد من الشعوب الأخرى .

واضاف ان هذه المناسبة مدعاة لأن تتوحد كلمة الشعب بجميع أديانه وقومياته وطوائفه تحت راية الوطن لدرء الأخطار عنه وإحباط الفتن التي تحيق به، كما أن نهج الشهيدين وباقي قوافل المضحين الذين بذلوا النفوس والدماء الزاكيات في سبيل مقارعة الإرهاب يجب أن يكون الحافز والدافع لإنصاف اسر الشهداء والجرحى وتعويضهم ماديا ومعنويا وتحقيق الأهداف السامية التي ضحوا من أجلها.

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