2021/01/02 | 12:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلق السياسي العراقي البارز عزت الشابندر، السبت، على جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي شهدت كيل المديح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشكل اثار تهكم الرأي العام، مؤكدا أنه لو كان مكان الكاظمي لاقال اغلب الوزراء.وقال الشابندر في تغريدة اطلع عليها “النور نيوز” اليوم “مع احترامي للسيد رئيس مجلس الوزراء الاخ مصطفى الكاظمي و هو …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: لو كنت مكان الكاظمي لأقَلْتُ اغلب الوزراء بعد جلسة المديح الحكومية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر: لو كنت مكان الكاظمي لأقَلْتُ اغلب الوزراء بعد جلسة المديح الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).