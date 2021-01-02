2021/01/02 | 12:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، اليوم السبت، بيانا تقدم في بالتعازي الى قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني والحوزات العلمية بوفاة آية الله الشيخ محمد مصباح يزدي.وقال التحالف في بيان، انه “نعزي قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني والحوزات العلمية بوفاة آية الله الشيخ محمد مصباح يزدي الذي وافاه الأجل بعد عمر مديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يعزي بوفاة الشيخ محمد مصباح يزدي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يعزي بوفاة الشيخ محمد مصباح يزدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).