نصيف تحذر العراقيين من السفر الى كردستان

2021/01/02 | 12:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، العراقيين من السفر الى محافظات كردستان، فيما دعت المواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات عنصرية في أربيل إلى تقديم شكاوى في محاكم بغداد.وقالت نصيف في بيان، ان “فيديوهات الاعتداءات العنصرية التي قامت بها مجاميع كردية في أربيل ضد العراقيين العرب كشفت عن مستوى الجهل والهمجية والإجرام والتعصب”، مبينة ان “الشيء المستفز أكثر هو عدم وجود أشخاص يتدخلون بدافع الشهامة والغيرة ليمنعوا المجرمين من الاعتداء على الناس، بالإضافة إلى اختفاء عناصر الأمن بشكل مثير الريبة “.وأضافت ان “هؤلاء العراقيين العرب الذين تم الاعتداء عليهم مواطنون عاديون وليسوا قادة سياسيين”، مشيرة الى انه “لو حدثت […]

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