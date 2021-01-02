كيف سيؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على مكالمات البريطانيين؟

2021/01/02 | 12:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت الحكومة البريطانية من ينوون السفر إلى الخارج أن يدققوا أسعار المكالمات هناك، وذلك لأن الاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تضمن عدم أموال إضافية.لكن الشركات الكبرى في بريطانيا قالت إنها لا تنوي إضافة تعريفة إضافية للمكالمات … Readmore

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