2021/01/02 | 12:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستكمل مباريات الاسبوع الثاني عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم اليوم السبت بإقامة خمس مباريات.

وتقام أيضاً 4 مواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي، أبرزها بين توتنهام وليدز يونايتد، بينما تلعب 4 مباريات في الدوري الإسباني، أهمها بين ريال مدريد وسيلتا فيغو.

في ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت:

الدوري العراقي الممتاز:

12:45 القاسم x الزوراء14:30 أمانة بغداد x زاخو14:30 الديوانية x الصناعات الكهربائية14:45 النفط x أربيل17:00 الشرطة x الميناء

الدوري الإنجليزي15:30 توتنهام x ليدز يونايتد18:00 كريستال بالاس x شيفليد20:30 برايتون x وولفرهامبتون23:00 وست بروميتش x آرسنال

الدوري الإسباني16:00 فياريال x ليفانتي18:15 ريال بيتيس x إشبيلية20:30 خيتافي x بلد الوليد23:00 ريال مدريد x سيلتا فيغو

الدوري الألماني17:30 فيردر بريمن x يونيون برلين17:30 إينتراخت x باير ليفركوزن17:30 كولن x أوغسبورغ17:30 أرمينيا بيليفيلد x بروسيا مونشغلادباخ17:30 هوفنهايم x فرايبورغ20:30 هيرتا برلين x شالكه22:30 شتوتغارت x لايبزيغ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول مباريات اليوم في العراق والعالم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول مباريات اليوم في العراق والعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).