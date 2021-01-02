2021/01/02 | 12:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الأمريكية صيدلياً قام “عن قصد” بفك تجميد أكثر من 500 جرعة من لقاح كورونا، مع علمه بأنها ستفسد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم أمس الجمعة.

وأخرج الصيدلاني، الذي كان يعمل في المستشفى، جرعات اللقاح من جهاز التبريد الأسبوع الماضي، واستخدم المركز الصحي بعضها قبل أن يدرك أنها أصبحت غير صالحة، وفقاً لمجموعة مستشفيات Advocate Aurora Health.

التحقيق في القضية

واعترف المعتقل هذا الأسبوع بأنه أزال عن قصد جرعات لقاح شركة مودرنا من الثلاجة، رغم أنها توصي بالحفاظ على قواريرها عند درجة حرارة -20 درجة مئوية (-4 فهرنهايت).

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية والشرطة في ولاية ويسكونسن المحلية بالتحقيق في القضية، ولم يوضحوا حتى الآن ما الذي دفع الصيدلي إلى فك تجميد العديد من جرعات اللقاح.

ويواجه الصيدلاني تهماً قد تقود لسجنه، مثل تعريض سلامة الآخرين للخطر من الدرجة الأولى، والتلاعب بعقار موصوف، وإلحاق أضرار جنائية بالممتلكات.

وفك الصيدلاني تجميد القوارير من الثلاجة لمدة ليلتين متتاليتين، ليالي 24 و25 ديسمبر (كانون الأول)، وأدركت المستشفى يوم السبت 26 أن القوارير كانت في درجة حرارة الغرفة وتخلصت منها فيما فصلته عن العمل، بحسب المجموعة الطبية.

انتقادات لحملة التطعيم الوطني

يأتي هذا الحدث في وقت يشعر فيه خبراء الصحة العامة بقلق بالغ إزاء بطء تنفيذ حملة التطعيم في الولايات المتحدة، والتي بدأت في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وحتى يوم الأربعاء، تلقى أقل من 2.8 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح، أي 14% فقط من 20 مليون أمريكي خططت الحكومة لتحصينهم قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول).

ويحذر بعض الخبراء من أنه نظراً لأنه يجب تخزين اللقاحات لمدة 30 يوماً فقط في المجمدات المحمولة التي يتم توزيعها فيها، فقد تنتهي صلاحية آلاف القوارير في نهاية شهر يناير (كانون الثاني).

وتساءلت صحيفة (نيويورك تايمز) يوم الجمعة في افتتاحية: “هل وصلنا إلى هذا الحد لنترك لقاحاتنا تفسد في ثلاجاتنا؟” ووصفت احتمالية إنتهاء صلاحية اللقاحات قبل استخدامها “بالفشل الاستثنائي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على صيدلاني أفسد عمداً 500 لقاح لكورونا في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على صيدلاني أفسد عمداً 500 لقاح لكورونا في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).