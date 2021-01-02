القبض على متهمين بحوزتهما 1570 حبة مخدرة في الديوانية

2021/01/02 | 12:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} القت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،السبت،القبض على متهمين بحوزتهما 1570 حبة مخدرة في محافظة الديوانية

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