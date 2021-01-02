الفتح يعزي بوفاة الشيخ يزدي

2021/01/02 | 12:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزى تحالف الفتح، اليوم السبت، بوفاة الأستاذ في الحوزة العلمية في قم، آية الله الشيخ محمد مصباح يزدي عن عمر يناهز 86.

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