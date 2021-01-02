بينها حالات قتل واستيلاء على الراتب.. إحصائية ’’رجال كردستان’’ تسجل ارتفاعاً في 2020

2021/01/02 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلنت منظمة اتحاد رجال كردستان، اليوم السبت (02 كانون الثاني 2021)، زيادة حالات ممارسة العنف ضد الرجال في إقليم كوردستان في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 والأعوام الماضية.

وقال سكرتير اتحاد رجال كردستان، برهان علي فرج في مؤتمر صحفي عقد في مدينة السليمانية، إن "حالات العنف تصاعدت، وخاصة انتحار الرجال في إقليم كردستان في العام 2020، قياساً بالعام الماضي والأعوام السابقة".

وأشار فرج إلى أن "من أسباب زيادة العنف ضد الرجال، الازمات الاقتصادية والمالية، وانعكاس تبعات قانون الاحوال الشخصية الذي يساوي بين الرجل والمرأة في الاقليم، والذي يلزم الرجال بإعالة الاسرة، ويعطي للنساء حرية التصرف براتبها وحقوق أخرى".

وأضاف، أن "هناك العشرات من الشكاوى تسجل في منظمتنا أسبوعياً من مختلف مدن الاقليم"، مشيراً إلى "تسجيل 553 شكوى من الرجال خلال عام 2020".

وفي تفصيلات حالات العنف التي حصلت وطالت الرجال، "91 حالة انتحار للرجال، بينها قتل من قبل النساء أو مساعدة ومعاونة من آخرين، إضافة إلى طرد 27 مسناً"، وفقاً لما قاله فرج.

ولفت إلى "حدوث 52 خيانة زوجية، وممارسة العنف الجسدي ضد 11 رجلاً، فضلاً عن تدخل أهل الأسر في حياة 197 من الأزواج، والضغط النفسي على 20 رجلاً خلال العام المنصرم".

وبيّن أن "حوادث الاستيلاء على الرواتب، طالت 9 رجال في الإقليم، بينما على أطفال الرجال المتزوجين فطالت 227 رجلاً"، وحدثت جميعها خلال 2020.

وحول أماكن حوادث انتحار الرجال التي حصلت خلال عام 2020، فحصلت في أربيل 30 حالة، وفي السليمانية 39، بينما في محافظة دهوك حصلت 13 حالة، وفي كركوك 6 حالات، وفي حلبجة 3 حالات انتحار".

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