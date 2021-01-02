عبد المهدي يكشف تفاصيل مكالمة مع ترامب قبل 3 أيام من اغتيال قادة النصر

2021/01/02 | 12:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، أنه لم يكن على علم بنية الولايات المتحدة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مطلع العام ا...

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