خبير قانوني: الحكومة تعمل حاليا بقانون الادارة المالية

2021/01/02 | 12:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الحكومة الآن تعمل بموجب قانون الادارة المالية، لحين اقرار موازنة العام الجاري.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت 2/1/2021، ان قانون تمويل العجز المالي توقف بنهاية يوم 31/12/2020، ومشروع قانون الموازنة للعام الجاري لم تقر بعد، وفي هذه الحالة فإن من حق الدولة صرف 1/12 من الموازنة السابقة وحسب ما ينص عليه قانون الادارة المالية في البلاد.

وأضاف حرب بأنه غير محدد من اي موازنة سابقة يتم الصرف، حتى لو كان وفق موازنة 2018، هذا لا يغير من الامر شيئا.

يذكر ان العراق لم يقر مشروع قانون الموازنة للعام 2020، فيما ارسلت الحكومة الاتحادية مشروع قانون الموازنة للعام الجاري 2021 الى مجلس النواب نهاية الاسبوع الماضي.

PUKmedia / فائق إيزدي

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