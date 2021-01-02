السلالة الجديدة تحاصر العراق من 3 جهات.. والاعداد في تزايد

2021/01/02 | 12:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي رُصدت أخيراً في بريطانيا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالسلالة الجديدة إلى 5، فيما ياتي هذا الاعلان بالتزامن مع اعلان تركيا وصول السلالة الجديدة الى اراضيها حيث رصدت 15 اصابة بالسلالة الجديدة قادمة من بريطانيا.

وقال مصدر طبي أردني لقناة «المملكة» الرسمية إن «الحالات الثلاث الجديدة المصابة بفيروس كورونا المتحور، اكتُشفت بعد فحص 4 عينات وصلت مختبرات وزارة الصحة لأشخاص قادمين من خارج الأردن».

وأوضح أن «فحص فيروس كورونا المتحور يحتاج فترة تراوح بين 3 أيام و4 أيام لحين ظهور النتيجة»، مشيراً إلى أن «وزارة الصحة تقوم بتتبع الحالات القادمة من خارج الأردن وعزل المصابين منزلياً».

وبتسجيل اصابات بالسلالة الجديدة في تركيا والاردن وايران، يجعل العراق محاصر بالسلالة الجديدة من 3 جهات.

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