الدفاع النيابية تكشف موعد تمرير قانون الجرائم الإلكترونية في البرلمان

2021/01/02 | 12:50 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة للبرلمان

فوتو: ارشيف

منذ 1 ساعة

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إن آر تي

رجح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي، السبت، أن تشهد الجلسات المقبلة لمجلس النواب، تشريع قانون الجرائم الالكترونية بعد أن الانتهاء من القراءة الأخيرة.

وقال الأسدي، في تصريح صحفي، اليوم، 2 كانون الثاني 2021، إننا "بحاجة إلى قانون الجرائم الإلكترونية لضبط الإعلام المفتوح والحركة الإعلامية، دون المساس بالحريات والحقوق المكفولة دستوريا".

وأضاف أن "مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المفتوح والحركة الإعلامية تحتاج إلى ضبط وفق قوانين ومعايير، ومنها المعيار الأول الدستور"، مبينا أن "ذلك يكون بعدم المساس بحرية وحقوق الإنسان، وأن لا تمس أيضا حرية المجتمع والنظام السياسي والوضع الأمني".

وتابع الأسدي، أن "القانون تمت مناقشته مع الكثير من الجهات السياسية والقضائية وحتى الأممية، ومن ضمنها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، واشترك فيها القضاء والمحاكم الإدارية والجهات الأمنية والسياسية، وشبكة الإعلام العراقي، وبعض منظمات المجتمع المدني".

وأشار إلى أن "الجلسات المقبلة لمجلس النواب، ستشهد تشريع هذا القانون للحفاظ على الأمن المجتمعي".

ر.إ

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