الصحة: لقاح فايزر يستعمل لمواجهة سلالتي كورونا

2021/01/02 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الصحة والبيئة، ان لقاح فايزر الاميركي، يستخدم لمواجهة سلالتي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح متلفز تابعته “تقدم”، إن “لقاح فايزر أكد فاعلتيه أمام السلالتين الاولى والثانية لفيروس كورونا”.

واوضح البدر، أن “العراق حتى اللحظة لم يسجل أي اصابة بالسلالة الثانية لكورونا، لكن تسجيل اصابات بهذه السلالة أمر وارد”.

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