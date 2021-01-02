أرقام صادمة عن العنف بحق الرجال في إقليم كردستان: قتلوا على يد زوجاتهم

2021/01/02 | 13:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحصاءات مسجلة من عام 2014 إلى عام 2020 (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت نقابة اتحاد رجال إقليم كردستان، أن 467 رجلًا أنهوا حياتهم في إقليم كردستان خلال السنوات الست الماضية، وأن 37 شخصًا قتلوا على يد زوجاتهم بالتعاون مع آخرين.

وقال الاتحاد في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إنه "في عام 2020، تم تقديم 553 شكوى من الرجال للاتحاد، وقتل 90 رجلًا أنفسهم، وقُتل ثمانية رجال على يد نساء، وهو أكبر عدد في السنوات الست الأخيرة".

وأشارت النقابة إلى أن " الإحصاءات المسجلة من عام 2014 إلى عام 2020 كانت على النحو الآتي:

في عام 2014، قُدمت 409 شكاوى، وقتل 60 رجلًا أنفسهم وخمسة على يد النساء.

في عام 2015، تم تقديم 526 شكوى، وقتل 63 رجلًا أنفسهم، وقُتل ستة رجال على يد نساء.

في عام 2016، تم تقديم 583 شكوى، وقتل 70 رجلًا أنفسهم، وقُتل ثمانية رجال على يد نساء.

في عام 2017، تم تقديم 614 شكوى، وقتل 47 رجلًا أنفسهم، وقُتل خمسة رجال على يد نساء.

في عام 2018، تم تقديم 558 شكوى، قتل 112 رجلًا أنفسهم وخمسة على يد نساء.

545 2019، قتل 84 رجلًا أنفسهم وقتلت النساء خمسة رجال.

في عام 2020، قُدمت 553 شكوى، وقتل 91 رجلًا أنفسهم، وقتل ثمانية رجال على يد نساء".

وأوضحت النقابة أن "الإحصاءات تشير إلى أن الرجال في إقليم كردستان في وضع سيئ وأن العنف لا يزال يمارس بحقهم".

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