حكمان عراقيان لقيادة نصف نهائي بطولة الأندية العربية

2021/01/02 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تسمية حكمين من العراق ضمن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة نصف نهائي بطولة الأندية العربية بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري.

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