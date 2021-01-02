جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية لغد الاحد

2021/01/02 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الخطوط الجوية العراقية ،عن جدول رحلاتها ليوم غد الاحد.

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