الاستخبارات تقبض على أحد مستهدفي محال المشروبات الكحولية في ديالى

2021/01/02 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت (02 كانون الثاني 2021)، إلقاء القبض على إرهابي في محافظة ديالى، مسؤول عن تفجير محلات الخمور بالمحافظة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتاريخ 25 كانون الأول 2020، تم تفجير عبوة ناسفة على أحد محال بيع المشروبات الكحولية في محافظة ديالى، وبعد مرور يومين تم تفكيك عبوة اخرى كانت معدة للتفجير على محل ثاني".

وأضاف البيان: "على الفور تم تشكيل فريق فني مختص من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القبض على المتهم في منطقة الگاطون بمحافظة ديالى".وأشار البيان إلى أن "المتهم اعترف بعد التحقيق معه بقيامه بتفجير المحل أعلاه، ونصب العبوة الثانية التي تم تفكيكها وضبط مستمسكات مزورة بحوزته للإيحاء بأن من يقوم بتلك الاعمال جهات معينة أخرى".وأشار إلى أن "هذه التعليمات صدرت اليهم من قبل عصابات داعش بما يسمى قاطع ديالى، فضلاً عن مطلوبيته وفق احكام المادة 4 إرهاب، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".وأوضحت الوكالة، أن والد الملقى القبض عليه، "أحد إرهابيي داعش، والذي فجر نفسه في محافظة كركوك سابقاً"، مشيرة إلى "إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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