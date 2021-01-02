تنبأت بظهور كورونا والأزمة الاقتصادية.. ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها حول العراق وتحذر الكاظمي

2021/01/02 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أطلقت المتنبئة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، سلسلة من التوقعات الجديدة وذلك ليلة رأس السنة الجديدة 2021 للعالم وعدد من الدول العربية والاجنبية، وبينها توقعات أحداث العراق في العام الجديد.

وقالت عبد اللطيف عن العراق خلال استضافتها في قناة الجديد اللبنانية، إن "الوجود الاميركي في العراق سيكون على المحك في العام 2021 وتحقيق الجيش قوات الأمن العراقية، مزيد من الانجازات العسكرية وتوسع في السيطرة والحسم والانتشار على كل الاراضي العراقية".

وأضافت، "يدخل العراق في 2021 مرحلة لا تشبه المراحل السابقة وخصوصا على الصعيدين الأمني والعسكري، فيما حذرت رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي على المستوى الصحي والأمني، مضيفة، سيتم اغتيال شخصية عراقية كبيرة مقربة من الكاظمي".

وتابعت عبد اللطيف، أن "العراق سيدخل في مفاوضات مع إسرائيل".

وقالت عبد اللطيف في منتصف العام الماضي، في شريط مسجل تابعته (بغداد اليوم)، إن "سنة 2020 ستشهد انهياراً في اقتصاد أمريكا وأوروبا، فيما ستحصل تسوية في العراق ولبنان وسوريا وتنتهي أزمة اليمن نهائياً"، على حد قولها.

وأشارت إلى أن "المنطقة العربية سيحدث فيها نوع من الاستقرار والارتياح".

وعن سنة 2021 وهل ستكون مشابهة لسنة 2020، قالت إن "سنة 2021، ستحدث فيها سلبيات كثيرة من بينها اغتيالات لشخصيات سياسية في المنطقة العربية وتظاهرات في لبنان ولكنها أقل سلبية من سنة 2020".

وأوضحت عبد اللطيف، أن مرض السرطان سينتهي في سنة 2022 وبعلاج بسيط وغير مكلف، "سينهي هذا المرض للأبد".

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