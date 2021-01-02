2021/01/02 | 13:03 - المصدر: عين العراق

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السبت 2 يناير 2021 | 12:38 مساءً

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المالية النيابية: استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بات ضرورة ملحة

حذرت اللجنة المالية النيابية، السبت، من كارثة اقتصادية مقبلة في البلاد، بحال بقاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في منصبيهما، مؤكدة أن استجوابهما نيابيا اصبح مطلبا شعبيا وسياسيا.



وبين عضو اللجنة النائب ثامر ذيبان الحمداني في تصريح صحفي، تابعته "عين العراق نيوز" ، أن "استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اصبح مطلبا شعبيا وسياسيا، بسبب الاخفاقات المستمرة في ادارة الازمة المالية".



واضاف، أن "الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد استجواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي كخطوة إصلاحية أولى لعمل مؤسسات الدولة".



واشار الحمداني، إلى أن "اختيار وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كان قرارا خاطئا منذ البداية، ويجب معالجته قبل تدهور الاوضاع بصورة اكبر

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