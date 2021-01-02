لو أن ... الكاظمي ..!!؟؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/01/02 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي لو أن الكاظمي استمر في حماسه وحزمه الذي بدأ به في حماية المقرات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ويشمل الأرواح العراقية البريئة من النشطاء والأكاديميين والباحثين والمفكرين ومحاسبة القتلة والخاطفين وتقديمهم للمحاكم لينالوا جزاء ما ارتكبت أيديهم بحق أكثر من خمسمائة شهيد وأكثر من عشرين ألف جريح ونحن الآن مقبلون على الانتخابات النيابية المبكرة وإشاعة الاستقرار والاطمئنان للقلوب الذي تسلل إليها التردد وا ......





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