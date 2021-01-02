عام 2020 كان الاصعب على الفلسطينيين في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني وإرهاب المستوطنين - مديحه الأعرج

2021/01/02 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 26/12/2020-1/1/2021إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانصعدت السلطات الإسرائيلية نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتهية ولايته ، حيث صادقت في السنوات الثلاثة الاولى من فترة رئاسته على بناء ما معدله سبعة آلاف وحدة سكنية سنويا ، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات ال ......





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