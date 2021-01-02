زكي نجيب محمود الفيلسوف والأديب - فهد المضحكي

2021/01/02 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي وسط ازدحام الأحداث وإيقاع الحياة السريعة بعد ثورة الاتصالات الحديثة لا ينسى كل قارئ عربي العقل المصري الذي قلما أنعم علينا الزمان بمثله، صاحب الفضل الكبير على الثقافة العربية والعقل المصري الفيلسوف زكي نجيب محمود، الأديب الموسوعة الذي رحل عن دنيانا عام 1993.هذا الرأي للكاتب المصري مصطفى طاهر، الذي يعتقد أن الفيلسوف زكي نجيب محمود المولود في عام 1905 نجح طيلة تسعة عقود في صناعة ملحمته الخاص ......





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