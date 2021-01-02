القبض على ارهابي مسؤول عن تفجير محال بيع المشروبات الكحولية في ديالى

2021/01/02 | 13:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرائق في برلين جراء إطلاق الألعاب النارية من المنازلحاول بعض سكان برلين إطلاق الألعاب النارية من منازلهم في عيد رأس السنة، بعد أن منعوا من إطلاقها في معظم أنحاء المدينة، ما أدى إلى اندلاع عشرات الحرائق في أنحاء العاصمة الألمانية.

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