الاستخبارات: القبض على متهم فجر متجر مشروبات كحولية وحاول استهداف آخر

2021/01/02 | 13:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، اعتقال متهم بتفجير متجر للكحول وواستهداف آخر بعبوة ناسفة.وذكرت الوكالة في بيان، انه “في 25 كانون الأول 2020 تم تفجير عبوة ناسفة على أحد محال بيع المشروبات الكحولية في محافظة ديالى وبعد مرور 48 ساعة تم تفكيك عبوة أخرى كانت معدة للتفجير على محل ثاني”.وأضافت انه “على الفور تم تشكيل فريق فني مختص من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القبض المتهم في منطقة الگاطون بمحافظة ديالى”.وأشارت الى انه “بعد التحقيق معهُ اعترف بقيامه بتفجير المحل اعلاه ونصب العبوة […]

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