2021/01/02 | 13:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، اعتقال متهم بتفجير متجر للكحول وواستهداف آخر بعبوة ناسفة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الأول 2020) في "25 كانون الأول 2020 تم تفجير عبوة ناسفة على أحد محال بيع المشروبات الكحولية في محافظة ديالى وبعد مرور 48 ساعة تم تفكيك عبوة أخرى كانت معدة للتفجير على محل ثاني".

وأضاف البيان، "على الفور تم تشكيل فريق فني مختص من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القبض المتهم في منطقة الگاطون بمحافظة ديالى".

وأشار البيان، "بعد التحقيق معهُ اعترف بقيامه بتفجير المحل اعلاه ونصب العبوة الثانية التي تم تفكيكها وضبط مستمسكات مزورة بحوزته للإيحاء بأن من يقوم بتلك الاعمال جهات معينة أخرى وهذه التعليمات صدرت إليهم من قبل عصابات داعش بما يسمى قاطع ديالى ، فضلاً عن مطلوبيته وفق احكام المادة (٤/ارهاب)لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية مع العرض إن والدهُ احد إرهابي داعش والذي فجر نفسه في محافظة كركوك سابقاً".

وأكد البيان، "إيداع المتهم في التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات: اعتقال متهم فجر متجر مشروبات كحولية وحاول استهداف آخر!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات: اعتقال متهم فجر متجر مشروبات كحولية وحاول استهداف آخر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).