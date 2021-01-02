"طي صفحة الحرب السابقة".. أوبك بلاس أمام مهمة تحديد مستويات الإنتاج في بداية العام

2021/01/02 | 13:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤهم في إطار تحالف أوبك بلاس افتراضيا الإثنين لاتخاذ قرار بشأن كمية النفط الخام الذي سيطرح في السوق في فبراير، على أمل طي صفحة العام الماضي الصعب.

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