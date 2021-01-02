2021/01/02 | 13:19 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الحكومة المحلية في محافظة بغداد عن خطة لبناء 200 مدرسة حديثة خلال هذا العام.

وقال نائب محافظ بغداد علي العيثاوي لـ7SKY ان لدى المحافظة خطة لبناء 200 مدرسة وفق المواصفات الحديثة في العاصمة مراعاة لاستيعابهم للدروس وتقليل عدد التلاميذ والطلبة في المدرسة والصف الواحد حفاظاً على صحتهم.

وأضاف ان” تلك المدارس ستبنى وفق الانظمة الحديثة والتي تشترط احتواء المدارس على ملاعب وحدائق وحمامات وصفوف صحية لتكون انموذج للمدارس التي ستبنى خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً ان تشييدها مرتبط بتوفر الاموال خلال عام 2021.

واكد العيثاوي ان المحافظة مهتمة ببناء المدارس خلال المرحلة المقبلة، وسبق لها ان افتتحت مدارس في الشعلة والعبيدي وابوغريب ضمن خطتها لتطوير العملية التربوية والاهتمام بالتلاميذ والطلبة كونهم الجيل الذي سيخدم العراق في المستقبل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب محافظ بغداد يكشف لـ7SKY عن خطة لبناء 200 مدرسة خلال 2021 7 SKY TV.

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