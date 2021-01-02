القبض على ارهابي في ديالى مسؤول عن تفجير محلات الخمور بالمحافظة

2021/01/02 | 13:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٥ تم تفجير عبوة ناسفة على احد محال بيع المشروبات الكحولية في محافظة ديالى وبعد مرور يومان تم تفكيك عبوة اخرى كانت معدة للتفجير على محل ثاني ، وعلى الفور تم تشكيل فريق فني مختص من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القبض المتهم في منطقة الگاطون بمحافظة ديالى وبعد التحقيق معهُ اعترف بقيامه بتفجير المحل اعلاه ونصب العبوة الثانية التي تم تفكيكها وضبط مستمسكات مزورة بحوزته للايحاء بأن من يقوم بتلك الاعمال جهات معينة اخرى وهذه التعليمات صدرت اليهم من قبل عصابات داعش بمايسمى قاطع ديالى ، فضلاً عن مطلوبيته وفق احكام المادة (٤/ارهاب)لأنتمائه لعصابات داعش الارهابية مع العرض ان والدهُ احد ارهابي داعش والذي فجر نفسه في محافظة كركوك سابقاً .حيث تم ايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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