2021/01/02 | 13:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مثنى النهار نظمت جامعة الموصل ورشة الكترونية حملت عنوان (الحجر الناجم عن كورونا واثره في تنمية الحس الابداعي) نظمتها كلية الآداب، ممثلة بقسم اللغة العربية ووحدة التعليم المستمر، بمشاركة اساتذة وتدريسيي عدد من كليات جامعة الموصل والحمدانية، وتبادل المشاركون بالورشة الحوار والمناقشات عن بعد عبر منصة google meet.“تأتي هذه الورشة في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحس الابداعي اثناء فترة الحجر في ورشة الكترونية بجامعة الموصل) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحس الابداعي اثناء فترة الحجر في ورشة الكترونية بجامعة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).