كاميرات المراقبة تكشف جريمة 'غامضة' داخل محافظة واسط (صور)

2021/01/02 | 13:21 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت مكافحة اجرام واسط، السبت، من الوصول الى خيوط جريمة "غامضة"، عقب مراجعة لكاميرات المراقبة اودت بالقبض على الجاني.

وبحسب بيان لمديرية شرطة واسط تلقت NRT نسخة منه، (2 كانون الثاني 2021)، أنه "جرى الاستخبار عن وجود جثة مرمية في احدى الاراضي الزراعية التابعة لناحية واسط وعلى الفور تم التوجه الى محل الحادث وتم العثورعلى جثة المجني عليه وقد اصيب بعيارات نارية".

وأضاف البيان، أنه "وبعد التحري وجمع المعلومات تم التعرف على جثة المجني عليه وتم اخذ اقوال شقيقه حيث تبين بانه خرج صباحا بعجلته ولم تكن لديه أي عداوة شخصية او مطلوب عشائريا، الا انه لم يتم العثور على عجلة المجني عليه".

وتابع، "ومن خلال تتبع اثر العجلة والبحث المتواصل من قبل ضباط ومنتسبي مكافحة الاجرام تبين بان الجاني قد انتقل بالعجلة الى احدى معارض بيع السيارات في احد المحافظات المجاورة ولاهمية الموضوع تم التوجه الى مكان بيع السيارة وتم التحري والبحث المتواصل وتتبع كاميرات المراقبة للمعارض ومن خلاله تم القاء القبض على الجاني بعد استحصال موافقات قاضي التحقيق".

وأكد البيان أنه "قد اعترف صراحة بارتكابه الجريمة وكان الدافع مالي بغية سرقة عجلته وبيعها حيث تم توقيفه وفق المادة 406 ق ع".

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