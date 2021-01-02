كورونا “يضعف” في أكثر المناطق نشاطًا للفيروس بالعراق.. تسجيل أقل عدد اصابات لأول مرة منذ اشهر

2021/01/02 | 13:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان يوم السبت تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليكون اقل معدل للموقف الوبائي اليومي منذ اشهر في مناطق ومدن الاقليم.

ونقلت وسائل اعلام كردية، إن “محافظات ومدن الاقليم سجلت اليوم السبت 68 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو اقل معدل للموقف الوبائي اليومي منذ اشهر في مناطق ومدن الاقليم”.

ويسجل اقليم كردستان منذ فترة اعلى معدل اصابات ووفيات مقارنة بباقي محافظات العراق.

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