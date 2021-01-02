2021/01/02 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علقت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، اليوم السبت (2 كانون الأول 2021)، على رفض وزارة الموارد المائية لمشاريع استثمار اقيمت في البادية.

وابدى مدير اعلام المحافظة احمد المطوكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، استغرابه من "تصريحات وزارة الموارد المائية التي اعلنت رفض اقامة المشاريع الاستثمارية في المحافظة"، مشيرا الى ان "الإجازات الاستثمارية التي منحت كانت بموافقة وزارة الموارد المائية".

وأضاف: "ليس من المنطقي ان تمنح إجازة استثمار تخص المياه الجوفية والآبار دون موافقة الوزارة والشركة المختصة".

وأضاف، أن "الاجراءات التي ستتخذها الحكومة المحلية عقب هذه التصريحات، لن تؤثر على المشاريع المقامة، وانما وكالعادة فان الوزارة ان ارادت الرفض فعليها ان لا تمنح اجازات لمشاريع لاحقة".

واكد ان "المحافظة ماضية بتنفيذ المشاريع الحالية، كونها استحصلت الموافقة مسبقا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى رداً على الموارد المائية: ماضون في مشاريع البادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى رداً على الموارد المائية: ماضون في مشاريع البادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).