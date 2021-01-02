العراق خارج خطة الصحة العالمية للدول النامية في توزيع لقاح كورونا.. والصحة تؤكد: لم تصلنا خارطة التوزيع

2021/01/02 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، السبت (2 كانون الأول 2021)، أن خطة توزيع لقاح فايزر لم تصلنا حتى الآن لكن من المتوقع أن يحصل العراق على جرعات لـ8 مليون شخص.

وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق سيحصل على جرعة لقاح لـ8 مليون شخص أما إذا كانت بواقع جرعتين سيكون لـ16 مليون شخص"، مبينا أن "الخطة الخاصة بمنح اللقاح وكمية توزيعه كيف ستكون، لم تصلنا حتى الآن".

وبين أن "عملية توريد اللقاح ستبدأ في الربع الثاني من العام الحالي 2021"، لافتاً إلى أن "الاستراتيجية التي تتبعها منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الفقيرة والعالم الثالث، العراق غير مشمول بها على اعتبار أنهم ينظرون للعراق من البلدان الغنية".

ولفت إلى أن "الصحة العالمية تعمل على اسناد لوجستي للعراق ودعمه بالحصول على اللقاح".

ويوم الخميس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، منح موافقتها الطارئة الأولى على لقاح "فايزر-بيونتيك.

وأعلنت عدة دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، ترخيص لقاح فايزر ضد كورونا المستجد.

وكانت شركة فايزر الأمريكية أعلنت أن لقاحها ضد كورونا لديه فعالية تتخطى 95٪ ضد كورونا.

وأعلنت عدة شركات عالمية إنتاج لقاحات ضد كورونا المستجد، منها "سبوتنيك في" الروسي، وموديرنا الأمريكي، وسينوفارم الصيني، وأسترازينيكا وأكسفورد.

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