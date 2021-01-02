السيد الحکیم يؤكد على دور الشهيدين سليماني والمهندس في مجابهة الإرهاب

2021/01/02 | 13:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني في البرلمان العراقي السيد عمار الحكيم على الدور الملحمي الكبير والأثر البالغ للشهيدين الفريق قاسم سليماني القائد السابق...

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