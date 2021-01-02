الحكيم: جريمة اغتيال سليماني والمهندس لا زالت تحز في نفوسنا

2021/01/02 | 13:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، إن حادثة اغتيال قاسم سليماني وابومهدي المهندس لا زالت تحز في النفوس نظرا لخرق السيادة العراقية.واكد الحكيم ان استذكار الحادثة يجب أن يكون الحافز والدافع لتحقيق الأهداف التي ضحوا من أجلها وأن تكون … Readmore

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