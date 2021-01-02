مهند قاسم وواثق مدلل يقودان نصف نهائي البطولة العربية

2021/01/02 | 13:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

سمى الاتحاد العربي لكرة القدم حكمنا الدولي مهند قاسم، والحكم المساعد واثق مدلل، لقيادة مباراة إياب نصف نهائي بطولة الأندية العربية بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري.

وقالت الهيأة التطبيعية في بيان مقتضب تلقت وكالة الانباء العراقية (واع ) اليوم السبت نسخة منه إن "الاتحاد العربي لكرة القدم سمى الحكم مهند قاسم والمساعد واثق مدلل لتحكيم إياب بطولة الأندية العربية بين الرجاء المغربي والاسماعيلي المصري التي ستقام في المغرب.

وتابع البيان أن "مباراة نصف النهائي ستقام في الحادي عشر من الشهر الجاري، فيما سيسافرُ الحكمان مهند قاسم والمساعد واثق مدلل إلى المغرب يوم الخميس المقبل.

هذا و أن مباراة الذهاب في مصر انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفٍ نظيف.

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