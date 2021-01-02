في بغداد.. القبض على متهم سرق مبلغ 100 الف دولار

2021/01/02 | 13:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالقت مديرية شرطة الشعب، السبت،القبض على متهم سرق مبلغ 100 الف دولار في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية شرطة الشعب القت القبض على شخص مطلوب وفق المادة 444 من قانون العقوبات لسرقة مبلغ قدره (100000)$ الف دولار امريكي خلال تكليفه بنقل المبلغ المذكور من منطقة الكرادة الى …

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