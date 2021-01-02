في واسط.. القبض على قاتل وسارق

2021/01/02 | 13:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت مديرية مكافحة إجرام واسط، اليوم السبت، ملابسات جريمة قتل غامضة، بعد قيام القاتل بعرض سيارة المجني عليه للبيع.وذكرت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم الاستخبار عن وجود جثة مرمية في احدى الاراضي الزراعية التابعة لناحية واسط”.وأضافت، أنه “تم التوجه الى محل الحادث والعثور على جثة المجني عليه وقد …

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