استشهاد شاب جنوب شنكال

2021/01/02 | 13:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد شاب 14 عاما في تل بنات القديمة جنوب قضاء شنكال ، إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي.

يذكر بأن الشاب " زمان عيدو اسماعيل" كان من النازحين العائدين الى ديارهم تركوا العيش في المخيمات وقرروا العودة الى موطنهم الأصلي بعد عيشهم أكثر من ست سنوات من النزوح.

ان بعد تحرير قضاء شنكال من سيطرة عصابات داعش الارهابية، استشهد العشرات من الشباب الايزيديين نتيجة لانفجار العبوات الناسفة والمنازل والمفخخة، وذلك يعود إلى إهمال الفرق الهندسي الحكومي والمنظمات العاملة في قضاء شنكال في مجال إزالة العبوات الناسفة و وتنظيف المنازل والمفخخة .

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