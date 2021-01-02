منظمة الدفاع عن حقوق الرجال تكشف احصائية عام 2020

2021/01/02 | 13:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الدفاع عن حقوق الرجال في اقليم كوردستان يوم السبت، عن احصائية بعدد حالات العنف ضد الرجال خلال عام 2020.

وقال برهان علي فرج رئيس المنظمة خلال مؤتمر صحفي حضره PUKmedia: انه تم تسجيل 553 شكاوى مختلفة خلال العام المنصرم، كما تم تسجيل 91 حالة قتل، و37 حالة طرد و11 حالة عنف.

واضاف: ان 227 حالة حضانة جبرية للاطفل، مشيرا الى ان عدد حالات القتل بمساعدة شخص ثالث سجل في السليمانية 39 حالة، واربيل 30 حالة وفي دهوك 13 حالة، وفي كركوك 6 حالات، وفي حلبجة 3 حالات.

PUKmedia جمال سركتي

بعدسة: جعفر جلالي

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