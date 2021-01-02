الشرطة الفرنسية تفض حفلا ضخما يتحدى قيود كورونا

2021/01/02 | 13:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ فضت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، حفلا ضخما في شمال غربي فرنسا كان قائما منذ ليلة رأس السنة الجديدة في تحد لحظر التجول والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على التجمعات الكبيرة.وقالت الشرطة إن نحو 2500 شخص حضروا حفلا في مستودع غير مستخدم في ليورون بالقرب من رين، واشتبك بعضهم مع الشرطة يوم السبت.ولفت وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، على “تويتر”، إلى أنه تم فرض غرامات على رواد الحفلة عند مغادرتهم الموقع وتم التعرف على المنظمين وستتم محاكمتهم.وقالت محافظة إيل-إي-فيلين إنه تم فرض 450 غرامة على حضور حفل غير قانوني، وخرق حظر التجول وعدم ارتداء الأقنعة.وحثت السلطات الصحية […]

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