معتقل أمريكي سابق في إيران: قضيتنا يجب أن تكون أولوية لبايدن

2021/01/02 | 13:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب معتقل سابق لدى إيران، الرئيس المنتخب جو بايدن، بالعمل على إطلاق بقية السجناء الأميركيين في سجون نظام الحكم في طهران.

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